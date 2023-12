L'Inter approfitta del pareggio della Juve con il Genoa, batte la Lazio 2-0 e allunga a +4 in vetta alla classifica. Ennesima gara solida per la squadra di Inzaghi che ringrazia le sue due punte (un gol per parte di Lautaro e Thuram) per il successo dell'Olimpico. La Lazio, generosamente, prova ma paga a caro prezzo un erroraccio di Marusic e la forza in ripartenza dei nerazzurri. Nel finale rosso a Lazzari. La Lazio resta a 21 punti

LE PAGELLE