È solo omonimo del Dario due volte campione d'Europa in rossonero. Nato in Germania ma nazionale della Serbia. Pilastro della difesa della Primavera di Abate, difensore centrale già due volte convocato da Pioli. Sui social le foto con Maldini e Baresi e un commento di Camarda: "Dai che tra poco è il tuo momento". Milan-Frosinone è live sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Linea verde e un po' rossonera. Perché il Milan in emergenza infortuni ha lanciato il baby Francesco Camarda, classe 2008, 16 anni ancora da compiere. E perché proprio Camarda ha lanciato il compagno di Primavera Jan-Carlo Simic, per ora solo su Instagram: "Dai che tra poco è il tuo momento", visto il nuovo infortunio di Thiaw e il solo Tomori disponibile tra i difensori centrali. Tra le opzioni col Frosinone, dunque, c'è anche lui. Ma chi è Jan-Carlo Simic?

Classe 2005, 18 anni compiuti il 2 maggio, data milanista, il giorno dello scudetto del 2004 battendo la Roma nello scontro diretto e quella di Milan-Manchester United 3-0, semifinale di Champions del 2007. Una un anno prima che Simic nascesse, l'altra quando di anni ne aveva due. Nato in Germania ma nazionale serbo. Lui è cresciuto nelle settore giovanile dello Stoccarda, poi il Milan, che lo ha preso nell'estate del 2022. Sorridente, penna in mano e foto con Massara e Maldini , simbolo del difensore perfetto che condivise il campo con un altro Simic, Dario. Solo omonimia , perché il croato due volte campione d'Europa col Milan un figlio nel mondo del calcio dei pro ce l'ha, ma si chiama Roko, gioca nel Salisburgo e fa l'attaccante.

Difensore centrale, alto 185 centimetri. Forte fisicamente, gambe forti, deciso nei contrasti . È stato un pilastro del Milan 2022-23 di Abate arrivato fino in semifinale di Youth League. Ha fatto eccezionalmente anche il terzino ma è un centrale di mestiere. Considerando anche la stagione attuale sono già diventati 50 i suoi gettoni in rossonero tra Primavera e coppe europee. Zero col Milan dei grandi, ma con due panchine contro Udinese e Fiorentina. Curiosità: nell'attuale campionato Primavera (Milan secondo a -2 dall'Inter) ha saltato solo due gare, quelle in concomitanza con le convocazioni di Pioli: le uniche due che il Milan dei piccoli ha perso, subendo sei gol complessivi.

Ministero della difesa

Di gol invece lui ne ha fatti 8 tra club e nazionale, non male per un difensore. È nelle selezioni giovanili della Serbia, dall'U16 a quella attuale U19, sfiorando il titolo negli Europei U17 del 2022, ko in semifinale e solo ai rigori contro l'Olanda. Al Milan indossa il numero 5 in Primavera e quello che sarebbe un inedito 82 coi big. Solo calcio sui social: 99 post su Instagram e 99 post di pallone. Uno, con firma del contratto, con Paolo Maldini. In un altro lo sguardo sognante verso una leggenda, del calcio, del Milan e della difesa.