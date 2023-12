Dopo il ko contro il Bologna Mourinho parla della propria volontà sul futuro in panchina: "Voglio continuare ad allenare la Roma, con le limitazioni del Fair play finanziario bisogna pensare ai giovani si cui investire. Con la proprietà non ho parlato ma io voglio continuare, se mai la separazione dovesse avvenire non sarebbe per decisione mia" - ha detto a DAZN

"Voglio continuare alla Roma". A dirlo è lo stesso José Mourinho nel post partita del ko contro il Bologna. Chiarissime le parole del portoghese: "Io voglio continuare ad allenare qui, con le nostre limitazioni del Fair play finanziario bisogna pensare ai giovani su cui investire e con potenziale, piuttosto che puntare su altri che sono già a un determinato livello e senza margini di sviluppo". E ancora: "Con la proprietà non ho parlato ma io voglio continuare ad allenare la Roma, i suoi tifosi sono unici. Sarebbe dura per me la separazione. E se la separazione dovesse mai avvenire non sarebbe per decisione mia".