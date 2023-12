Tre gol, tre punti e terza vittoria consecutiva. Il Milan riprende a correre e accorcia in classifica sulla Juve, ma Pioli vuole mantenere i piedi per terra. "Noi dobbiamo lavorare molto su di noi, facendo la corsa su noi stessi, nel senso che dobbiamo alzare il livello e dare continuità - ha detto l'allenatore a Sky Sport dopo il 3-0 al Monza -. Era una partita particolarmente impegnativa oggi, sia per la qualità dell'avversario che per alcune defezioni nostre, anche perché venivamo da una partita dove avevamo speso tanto. Credo che i ragazzi l'hanno interpretata con grande spirito, generosità e qualità. I giovani vanno applauditi, ma questo è un lavoro che arriva da lontano, dal settore giovanile. La difesa a 3? L'idea era soprattutto tutelare due giocatori come Kjaer, che veniva da un infortunio, e Florenzi, che non so da quanto tempo non giocasse tre partite consecutive. Considerando il modo di attaccare del Monza con 5 giocatori, con la difesa a 4 avremmo dovuto lavorare molto. Questa è la dimostrazione che la differenza la fa come interpreti la partita, con che fiducia la giochi. Primo posto? I miei giocatori fanno bene a crederci, io credo in loro ma il prossimo obiettivo è solo la Salernitana".