Ancora problemi dall'infermeria per Stefano Pioli. In settimana si è fermato Musah, indisponibile per la gara contro il Monza, durante la quale il Milan ha perso altre due pedine. Pobega ha avvertito un problema all'anca e domani sarà sottoposto ad esami. Controlli anche per Okafor, che ha sentito un crampo alla coscia sinistra

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ