Dove vedere Udinese-Sassuolo

La partita tra Udinese e Sassuolo, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 17 dicembre alle 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Sassuolo

È dal 17 marzo 2018 (1-2 in Friuli con le reti di Fofana, Sensi e autogol di Adnan) che il Sassuolo non batte l’Udinese in Serie A: da allora in 10 sfide cinque vittorie friulane e cinque pareggi. Tre delle quattro vittorie totali ottenute dal Sassuolo contro l’Udinese in Serie A sono arrivate in terra friulana: in generale la squadra bianconera in casa vanta quattro successi, tre pareggi e – appunto – tre ko contro i neroverdi in massima serie. Prima di questa stagione, solo una volta nella sua storia in Serie A l’Udinese aveva ottenuto una o meno vittorie nelle prime 15 partite stagionali di massimo campionato: nel 1961/62, annata chiusa in 18^ posizione (ultimo posto) con la conseguente retrocessione in Serie B. Da inizio maggio 2023 il Sassuolo ha perso 12 delle 21 partite giocate in Serie A (nessuna squadra ha collezionato più ko nella competizione in questo periodo, a 12 anche il Verona) e ha tenuto una media punti di 0,81 (17 in 21 gare), la terza più bassa tra le squadre presenti sia nel campionato 22/23 che in quello 23/24 (dopo Salernitana e Udinese). Per la prima volta in questo secolo, l’Udinese ha incassato almeno 25 gol nelle prime 15 giornate di un torneo di Serie A (non accadeva dal 1998/99); da quando Cioffi è tornato sulla panchina bianconera (ultimi sei turni di campionato), la squadra friulana ha subito più gol di tutti (12, due di media a match).