L’ Atalanta per restare agganciata al treno Champions, la Salernitana per continuare a sperare nella salvezza. Obiettivi diversi nella gara con cui si chiude la 16^ di A, con la Dea che può approfittare del passo falso della Roma e i campani stimolati dal fatto che, davanti a loro, non abbia vinto nessuna. Ecco le probabili formazioni con cui scenderanno in campo, questa sera alle 20.45 in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW .

Lookman titolare, Muriel torna in panchina

Dopo la vittoria per 4-0 in casa del Rakow, l’Atalanta ritrova in campionato tanti titolari lasciati a riposo per la gara in Europa. Ancora senza Palomino, Touré e Scamacca e con Toloi e Kolasinac da valutare, in difesa dovrebbero tornare Scalvini, Djimsiti e De Roon (in caso di forfait del bosniaco), con Musso tra i pali al posto di Carnesecchi. Conferma per Pasalic in mediana accanto a Ederson, Zappacosta e Ruggeri (in ballottaggio con Hateboer) sulle fasce. In attacco, rispetto alla gara di coppa, confermato solo De Ketelaere. Giocherà accanto a Lookman, con Muriel che torna in panchina; Koopmeiners sulla trequarti.



ATALANTA (3-4-1-2), probabile formazione: Musso; Scalvini, Djimsiti, De Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere