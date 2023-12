Dopo un periodo di ambientamento il difensore è riuscito ad affermarsi in con la maglia della Juve. Una carriera di sacrifici per inseguire un sogno e una storia paragonabile a quella di Torricelli. Sabato contro il Frosinone non sarà una partita come le altre per Gatti, che lì gioco nella stagione 2021/2022 e fu notato dai dirigenti bianconeri che lo portarono a Torino

Una gara diversa dalle altre

Sabato a Frosinone torna da titolare della Juventus e da difensore della nazionale. In poco più di un anno la sua vita è stata stravolta e dopo un periodo di ambientamento è riuscito ad affermarsi anche alla Juventus. È lui fino a questo momento la rivelazione bianconera. Ha risolto spesso situazioni complicate con i suoi gol, 3 quest'anno. Solo Vlahovic e Chiesa hanno segnato più di lui, ma di mestiere fanno gli attaccanti. Gatti è l'uomo dei gol pesanti, in Europa League l'anno scorso come in campionato quest'anno ha regalato qualificazioni e punti preziosi. Adesso ritrova il Frosinone a cui deve molto, quasi tutto. Per lui non sarà una partita come un'altra, varrà più di qualunque big match. Perché lì ha lasciato un pezzo di cuore e nemmeno lui avrebbe immaginato che dopo Frosinone quel giro immenso lo avrebbe riportato qui.