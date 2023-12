Tra storia e leggenda, da venerdì 5 gennaio 2024 una nuova produzione originale Sky Sport: tre episodi inediti di un appuntamento unico, prodotto da Sky per la prima volta con una società di calcio (la S.S. Lazio). Disponibile anche on demand su Sky e NOW

Dal 5 gennaio 2024 tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport con un appuntamento unico, prodotto per la prima volta con un Club di calcio, la S.S. Lazio, “Lazio 1974: grande e maledetta”, disponibile anche on demand su Sky e NOW. La produzione originale prodotta da Sky e dalla S.S. Lazio, che andrà in onda in tre puntate nel corso del mese di gennaio – La Grandezza, Pistole e Palloni e La Maledizione – descrive l’incredibile parabola della Lazio di Tommaso Maestrelli. Genesi, trionfo, mito e fine di una squadra divisa nello spogliatoio, ma unita e vincente al momento di scendere in campo. Dalla Serie B allo scudetto, passando attraverso le contraddizioni e le morti premature, nel contesto sociale caratterizzato dalla violenza politica degli anni ’70.

La grandezza Il primo episodio ripercorre la favola della squadra biancoceleste, che dalla Serie B sfiorò uno scudetto nel 1973, per poi vincerlo una stagione dopo. Un gruppo rissoso e diviso anche al suo interno, tra due fazioni che si scontravano in allenamento, ma tornavano a compattarsi in campionato grazie a un allenatore bonario e psicologo, che propose in Serie A il calcio totale all’olandese, e ad un gruppo di giocatori irripetibili.

Pistole e palloni Una squadra stravagante che giocava a calcio e con le pistole, nella Roma violenta degli anni ‘70, alle prese coi contrasti sociali, con l’austerity e con l’imminente referendum sul divorzio. Un gruppo che ha fatto discutere, pienamente immerso nel contesto dell’epoca, ragazzi esuberanti, soprattutto Giorgio Chinaglia, che pagò i rapporti tesi con la tifoseria rivale fino all’addio e all’approdo negli States.

La maledizione Dopo l’addio di Chinaglia, passato ai Cosmos di New York, la malattia di Maestrelli mina le fondamenta di quella squadra-miracolo, che comincerà a sfaldarsi fino a subire il trauma della tragedia Re Cecconi. Un ragazzo di soli 28 anni, scambiato per un rapinatore, e ucciso in una gioielleria a due passi da casa

Lazio 1974: grande e maledetta è tra le nuove produzioni originali firmate Sky Sport: insieme ai recenti Ribot, l’imbattibile; L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto; Ljubo, l’uomo salvato dal tennis; Federico Buffa Talks – Gigi Datome; Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri, in onda da dicembre. Questa serie inedita rappresenta il marchio di fabbrica di un piano editoriale che punta alla qualità attraverso lo stile della narrazione delle storie più belle e appassionanti dello sport.



La collaborazione con la S.S. Lazio, che ha coprodotto il documentario, ha consentito di lavorare su uno straordinario materiale d’archivio e su una documentazione inedita. Per la prima volta, grazie al club biancoceleste, sono state ritrovate e restaurate alcune immagini a colori girate all’epoca in video 8, dalla tribuna Tevere, che consentono di rivivere l’impresa di quei campioni non solo in bianco e nero, ma in una straordinaria veste nuova. A rendere ancora più speciale il racconto, le preziose testimonianze, più di trenta in tutto, non solo dei protagonisti di quella squadra, ma anche dei tanti testimoni che l’hanno vissuta, ad esempio il capitano non giocatore della prima Coppa Davis, Nicola Pietrangeli, il suo doppista Paolo Bertolucci, il figlio del Presidente della Repubblica Giancarlo Leone, l'attore Francesco Pannofino, allora tifoso e "bibitaro" allo stadio Olimpico, e gli avversari di allora, da Fabio Capello a Oscar Damiani e Ciccio Cordova. E poi i grandi protagonisti, tra i quali Giancarlo Oddi, Luigi Martini, James Wilson (figlio di Pino) e Massimo Maestrelli (figlio dell’allenatore), con un intervento del presidente di oggi, Claudio Lotito.