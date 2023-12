Le dichiarazioni dell'allenatore dopo il ko di Bologna ("Io voglio restare alla Roma, se non accadrà non sarà per una mia decisione"), non hanno modificato la posizione della proprietà: una decisione sul rinnovo di contratto dell'allenatore (in scadenza a giugno) verrà presa più avanti, anche in base ai risultati

