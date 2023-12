Dopo l'esperienza tra il gennaio e il giugno del 2022 (con massiccia campagna acquisti e salvezza a fine anno), Walter Sabatini torna a Salerno col ruolo di direttore generale: "Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo contraddistinguerà il suo operato". La Salernitana è ultima in classifica a quota 8 punti

Sabatini-Salernitana, atto secondo. È ufficiale il ritorno come direttore generale nel club, dopo l'esperienza tra il gennaio e il giugno del 2022 che portò alla salvezza di fine anno, anche grazie a una massiccia campagna acquisti risultata poi decisiva per la permanenza in A: "La Salernitana è lieta di comunicare di aver conferito l’incarico di direttore generale della Società a Walter Sabatini, icona del mondo del calcio, dirigente di comprovata esperienza e uomo chiave nella storica salvezza granata nella stagione 2021-22 - si legge nel comunicato ufficiale del club -. Il suo entusiasmo, la sua vitalità e voglia di vincere oltre che una competenza a tutto tondo contraddistinguerà il suo operato".