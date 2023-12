Per la prima volta da quando ha lasciato il club nel 2022, Giorgio Chiellini è tornato al centro sportivo bianconero. L’ex capitano, dopo aver chiuso l’esperienza in MLS e aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, è stato alla Continassa dove ha incontrato Allegri e tanti ex compagni: come si vede dal video pubblicato sui profili social della Juve, non sono mancati abbracci con Chiesa e Vlahovic, saluti ad Alex Sandro e Locatelli, scherzi con McKennie e altri calciatori