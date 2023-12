l'infermeria

Non si svuota l'infermeria del Milan: dopo Musah, che ha saltato la partita contro il Monza, si allunga l'elenco degli infortunati: gli esami strumentali hanno confermato lesioni per Pobega e Okafor, più grave quella del giocatore italiano che rischia uno stop più lungo. Guariti invece Sportiello e Pellegrino. Sono 29 gli infortuni in stagione per la squadra di Pioli, 19 dei quali muscolari