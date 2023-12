Torna Lukaku ma non Dybala: chi gli affianca Mou?

Sabato sera all’Olimpico contro il Napoli l’attaccante belga torna dopo la squalifica che lo ha costretto a saltare il match con il Bologna. Ancora senza il suo compagno ideale Dybala, Mourinho ha diverse opzioni da affiancargli in attacco

Torna Romelu Lukaku contro il Napoli e la sua figura forte, autorevole, rassicurante potrebbe essere la terapia giusta dopo il punto raccolto nelle ultime due partite dalla Roma e la retrocessione all’ottavo posto in classifica. Lukaku fa gli stessi gol del dominatore del passato campionato, Osimhen, con una squadra che tira meno in porta. Starà al centro dell’attacco senza il suo partner preferito Paulo Dybala, non mancano però le soluzioni a disposizione di Mourinho.