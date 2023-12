L'emergenza più preoccupante è in difesa. Serve un difensore centrale che arrivi dal mercato nei primissimi giorni di gennaio perchè il reparto è il più corto numericamente. Giocano sempre gli stessi tre: Mancini, Llorente e N'Dicka. Ma il difensore della Costa D'Avorio sarà impegnato a gennaio nella Coppa d'Africa. Così come Mancini, il più utilizzato finora, deve diminuire minutaggio e allenamenti per una pubalgia che si trascina da troppo tempo. Una difesa in difficoltà, nona nel campionato per gol subiti e con Kumbulla out da 8 mesi per la rottura del crociato. Ma soprattutto un reparto indebolito dall'assenza, ormai da 4 mesi, del suo difensore più forte: Chris Smalling. Fermo per una tendinite che non permette ancora di avere una data certa del suo rientro.