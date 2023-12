Gian Piero Gasperini esclude interventi sul mercato dell'Atalanta: "Assolutamente, se devo chiedere un regalo spero che non ci siano infortuni ai miei giocatori". Sabato la sfida al Bologna: "Sono una delle pretendenti all'Europa, hanno fatto cose eccezionali ma non sono una sorpresa. Per noi sarà un grande test"

La 17^ giornata di campionato, l'ultima prima di Natale, regala una sfida che promette spettacolo al Dall'Ara tra il Bologna e l'Atalanta. Si affrontano due squadre in forma e in striscia positiva, che puntano dirette all'Europa. "Per noi è stata una bella settimana tra campionato ed Europa League - ha detto il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini -. Nel calcio però si azzera tutto e dobbiamo ricominciare da capo. Il Bologna ha fatto cose eccezionali, non ultima la qualificazione in Coppa Italia in casa dell'Inter. Sarà una bella partita, ci sarà tanta gente. Per noi è un grande test. Il Bologna stava facendo bene già lo scorso anno nel girone di ritorno, è una sopresa fino a un certo punto perché è cresciuto ancora. E' certamente una pretendente per l'Europa".