Il Milan sarà una delle squadre più attive a gennaio: per la difesa, oltre a Lenglet e Gabbia, segue con grande attenzione Mukiele del Psg; Guido Rodriguez del Betis Siviglia invece è il nome nuovo per il centrocampo. E in attacco non c'è solo Guirassy... SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Nordi Mukiele per la difesa e Guido Rodriguez per il centrocampo. Sono questi due i nomi nuovi per il mercato del Milan che a gennaio sarà fra le squadre più attive. Probabili acquisti in tutti i reparti, a partire dalla difesa dove il club rossonero sta seguendo diverse piste: ci sono Clement Lenglet, 28enne francese in prestito dal Barcellona all'Aston Villa (l'ostacolo per lui è legato all'ingaggio elevato), Matteo Gabbia (prestato proprio dai rossoneri al Villarreal) e in questi ultimi giorni è stato proposto anche Thilo Kehrer del West Ham (su cui ci sono anche Roma e sondato dall'Atalanta). Il Milan, però, sta valutando soprattutto Nordi Mukiele del Psg.

Chi è Nordi Mukiele Classe 1997, Mukiele è un giocatore molto duttile. Nasce esterno (destro principalmente, ma ha giocato anche a sinistra) e può essere utilizzato anche come centrale. Cresciuto nelle giovanili del Paris FC (l'altra squadra di Parigi), si è trasferito ancora minorenne allo Stade Lavallois. Poi il salto prima al Montpellier e poi al Lipsia. Il 26 luglio 2022 il passaggio al Paris Saint-Germain per 12 milioni di euro: 19 gare il primo anno, 9 fin qui quest'anno (7 in Ligue 1 e 2 in Champions, proprio quelle contro il Milan da subentrato).

La pista Rodriguez a centrocampo L'altro nome caldo è quello di Guido Rodriguez per il centrocampo. Un settore dove sarà necessario intervenire dopo l'infortunio di Pobega (out almeno quattro mesi), la partenza sicura di Bennacer per la Coppa d'Africa e l'incertezza sul futuro di Krunic, sempre più sul mercato. Il nome che piace è quello del centrocampista argentino (ma con passaporto italiano) del Betis Siviglia, nella rosa dell'Albiceleste campione del mondo in Qatar. Classe 1994, gioca in Spagna dal 2020: nella stagione attuale, ha collezionato 1 gol e 1 assist in 19 presenze con la maglia del Betis.

Le opzioni per l'attacco In attacco l'obiettivo numero uno resta Serhou Guirassy dello Stoccarda. Costa 17 milioni (il prezzo della clausola rescissoria), ma prima va convinto il giocatore. Sia economicamente (chiede tra i 4,5 e i 5 milioni), che sulle tempistiche: i rossoneri lo vogliono a gennaio per anticipare i tempi e non rischiare pericolose aste in estate, l'attaccante non vorrebbe lasciare lo Stoccarda a metà stagione). Per movimenti e posizione in campo è molto simile a Giroud: finora ha già segnato 19 gol fra campionato e Coppa. Le alternative sono Akor Adams del Montpellier (classe 2000, fisicamente molto alto e anche lui prima punta), Youssef En-Nesyri del Siviglia (classe 1997, sta giocando titolare e ha segnato 9 gol in stagione fra campionato e Coppe).