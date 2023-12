Natale in bilico per Stefano Pioli: la dirigenza riflette sulla posizione dell'allenatore e più in generale su tutto lo staff tecnico (dopo la prestazione di Salerno e l'ennesimo infortunio). Nelle prossime ore ci sarà un confronto tra Cardinale, Furlani e Ibrahimovic che ha seguito la squadra da vicino negli ultimi giorni MILAN: 30 INFORTUNI IN STAGIONE

"Tutti noi di questa squadra vogliamo la stessa cosa: vincere. Durante la pausa delle festività rifletteremo con piena consapevolezza su ciò che abbiamo fatto bene e, soprattutto, su ciò che non abbiamo fatto bene e che dobbiamo migliorare. Prenderemo la nostra urgenza di migliorare e la fonderemo con un'analisi ponderata e metodica". Le parole di Gerry Cardinale nella lettera di auguri sono un indizio di quello che sta succedendo in queste ore in casa Milan. Ore, giorni di riflessione. Su tutto, a partire dalla posizione di Stefano Pioli. Da Salerno sono arrivati segnali poco incoraggianti: dalla prestazione della squadra all'ennesimo infortunio (quello di Tomori è il 30esimo della stagione), fino alle dichiarazioni nel post partita dello stesso allenatore ("dobbiamo ritrovare la magia e l'entusiasmo che abbiamo avuto nel mio Milan").

Il ruolo di Ibrahimovic Tutti elementi che impongono riflessione e interventi immediati. La squadra è rientrata nella notte a Milano, ha dormito a Milanello e stamattina ha svolto l'ultimo allenamento prima di 72 ore di riposo (tornerà in campo il 26 dicembre). In questo arco di tempo la dirigenza deciderà cosa fare e un ruolo cruciale lo avrà da subito Zlatan Ibrahimovic. In questi primi giorni da dirigente a Milanello si è fatto un'idea e la esporrà al proprietario del club e all'amministratore delegato Giorgio Furlani. L'idea è sempre stata quella di andare avanti fino a fine anno con Pioli, ma i segnali arrivati da Salerno sono preoccupanti. Nulla è deciso, bisognerà capire la volontà e la disponibilità del n. 1 di RedBird.

Lo staff a rischio e Abate sullo sfondo Si riflette su tutto, non solo sulla posizione di Pioli ma in generale su tutto lo staff. Al vaglio anche i preparatori atletici: i 20 infortuni muscolari, infatti, sono un caso unico che va approfondito. In caso di esonero di Pioli, l'eventuale soluzione interna porterebbe a Ignazio Abate, attuale allenatore della Primavera. Ma dare per 6 mesi la panchina del Milan ancora in corsa ancora su tre competizioni a lui è la soluzione migliore? Anche su questo rifletteranno Cardinale e Furlani, aiutati dal determinante parere di Ibra. leggi anche Sciagura infortuni per il Milan: Tomori è il 30°

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti l'infermeria Sciagura infortuni per il Milan: Tomori è il 30° La maledizione infortuni continua ad abbattersi sul Milan: quello di Tomori è il 30° infortunio stagionale, 20 dei quali di natura muscolare. Il difensore ha accusato un problema al flessore destro che andrà valutato con esami strumentali e si aggiunge ad un'infermeria già piena. L'elenco completo SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA FIKAYO TOMORI Problema al flessore destro, da valutare con esami strumentali per capire l'entità

Infortunato dal 22 dicembre 2023 TOMMASO POBEGA Operato per la lesione del tendine retto femorale sinistro

Infortunato dal 17 dicembre 2023

Data di rientro prevista: aprile 2024 NOAH OKAFOR Lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso

Infortunato dal 17 dicembre 2023

Data di rientro stimata: gennaio 2024