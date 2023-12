Mou: "4° posto possibile senza infortuni ma..."

E' un José Mourinho decisamente soddisfatto quello che commenta a fine gara il successo della sua Roma sul Napoli: "L'ultima partita prima di Natale cambia un po' il Natale di allenatori e calciatori, questa è un po' la nostra felicità, siamo riusciti a rimanere vicini a dove vogliamo stare, con grande difficoltà, con tante gare di livello alto in questo periodo, ma la mia sensazione dopo cinque minuti era che avremmo vinto, abbiamo giocato una grande partita - spiega - Abbiamo creato due palle gol grandi nel primo tempo e siamo sempre stati in controllo della gara contro una squadra tecnicamente più forte, poi con loro in 10 abbiamo avuto un vantaggio e ne abbiamo approfittato, la vittoria è stata meritata".

"Quarto posto? Senza infortuni sarebbe il nostro obiettivo"

Una Roma partita molto bene con grande intensità: "Abbiamo interpretato la gara per fare pressione alta su di loro e con Bove sia quando doveva pressare Lobotka e quando doveva abbassarsi nel 3-5-2 - dice Mourinho - Abbiamo deciso di giocare con due punte forti fisicamente per impensierire i centrali del Napoli e poi con un uomo in più è entrata la creatività con Azmoun e Pellegrini". Questa sera c'è stata anche solidità difensiva: "Sono contento anche per la difesa dopo una settimana di lavoro duro, Ndicka ha vinto tutti i duelli, Mancini non si è allenato ma è un campione perché è sceso in campo lo stesso". Una Roma che riavvicina l'obiettivo Champions: "Se fossimo tutti e tutti fossimo a posto non avrei problemi a dire che possiamo arrivare al quarto posto, ma abbiamo una storia clinica complicata, per questo non mi piace parlare di un obiettivo preciso, siamo uniti, questo è un gruppo che prova a fare il massimo e ad aiutarsi".