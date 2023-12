Roma, Dybala prova il recupero la Juve

L'attaccante della Roma Paulo Dybala, fermo per una lesione al flessore della coscia sinistra rimediata lo scorso 10 dicembre contro la Fiorentina, proverà a recuperare per la sfida con la Juve in programma tra sei giorni. L'argentino vorrebbe affrontare la sua ex squadra allo Stadium e verso la metà della prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro. Se i test saranno positivi Mourinho lo avrà a disposizione. Nel video le ultime news da Angelo Mangiante

