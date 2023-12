L'argentino è tornato in campo a Trigoria dopo la lesione rimediata contro la Fiorentina lo scorso 10 dicembre e si è allenato in parte insieme ai suoi compagni: una sua convocazione contro i bianconeri a questo punto è possibile. Presenti in gruppo anche Renato Sanches e Kumbulla, che punta alla prima presenza in lista di questa stagione dopo l'infortunio al crociato

Il Natale porta un po' di Joya sotto l'albero della Roma e di José Mourinho. Dopo l'importantissima vittoria contro il Napoli, infatti, l'allenatore portoghese ha riabbracciato a Trigoria Paulo Dybala, sceso in campo parzialmente col gruppo nella ripresa fissata dall'allenatore portoghese per la giornata di oggi, Santo Stefano. L'argentino, che si era fermato lo scorso 10 dicembre durante la partita contro la Fiorentina riportando una lesione al flessore della coscia sinistra, sta dunque provando ad anticipare leggermente in tempi di recupero, che prevedevano un suo rientro solo nel 2024, e ha potuto testare la tenuta dei suoi muscoli in vista di una possibile convocazione per la sfida dell'Allianz del 30 dicembre, in quella che è una sfida che la Joya sente ovviamente parecchio. Un'ottima notizia per Mourinho che, in ogni caso, nel reparto avanzato ha la maggior possibilità di scelta, come dimostrato dall'ottimo ingresso di Azmoun ed El Shaarawy contro il Napoli e le ampie garanzie fornite da Belotti, oltre all'imprenscindibile Lukaku ovviamente.