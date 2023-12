L’esterno olandese si allena ancora a parte ma è in miglioramento. Nelle prossime ore Simone Inzaghi deciderà se portarlo a Genova per fargli fare qualche minuto oppure se il suo rientro tra i convocati sarà rinviato. Sicuramente out Lautaro Martinez e Federico Dimarco, che puntano a rientrare il 6 gennaio contro il Verona

Denzel Dumfries potrebbe tornare tra i convocati contro il Genoa . L'olandese, in recupero dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediato a inizio mese, si allena ancora a parte ma è in netto miglioramento . Simone Inzaghi deciderà nelle prossime ore se portarlo a Genova e fargli fare qualche minuto nel secondo tempo, oppure lasciarlo a casa e rimandare il rientro a inizio 2024. Oggi, mercoledì 27 dicembre, non si è invece allenato Davide Frattesi , messo ko dall'influenza.

Lautaro e Dimarco puntano il Verona

Dopo la trasferta di Genova l'Inter sfiderà a San Siro il Verona nella prima partita del nuovo anno, in programma giorno dell'Epifania (6 gennaio). Per l'occasione l'Inter ritroverà capitan Lautaro Martinez e Federico Dimarco, out per fastidi muscolari.