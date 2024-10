Karsdorp contro Mourinho: "Mi chiamò 8 volte traditore negli spogliatoi"

In estate Rick Karsdorp ha chiuso la sua avventura alla Roma. Il terzino olandese è tornato in patria, al PSV Eindhoven, dopo sei stagioni piene di alti (pochi) e bassi (tanti). Tra gli ultimi, l'accusa di Mourinho dopo la partita contro il Sassuolo del novembre 2022. Subito il pareggio nei minuti finali, il portoghese parlo così nelle interviste post partita: " Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri . Non mi è piaciuto e gli ho detto di cercare un'altra squadra a gennaio, anche se sarà difficile". Mourinho non fece nomi, ma Karsdorp fu subito identificato dall'opinione pubblica, anche perchè venne messo fuori rosa e reintegrato solo nel febbraio successivo .

Karsdorp: "Mi ha usato dopo la sconfitta nel derby"

Il giocatore non se ne andò a gennaio e di ciò si è molto pentito, come ha raccontato in un'intervista al sito NU.NL: "Mourinho andò troppo oltre, dopo quell'episodio dovevo andarmene. Non si è mai scusato per avermi definito in quel modo perché non è quel tipo di uomo. Ho notato che stava cercando di riallacciare il rapporto, ma non ho voluto. Negli spogliatoi mi ha chiamato traditore otto volte, ma non avrebbe mai dovuto farlo pubblicamente. È stata una sorpresa". Karsdorp ha spiegato anche la genesi di quella lite: "Quando sono uscito dal campo durante il derby perso la partita prima contro la Lazio, sono andato a prendere il cappotto velocemente e Mourinho si era agitato per questo. I risultati poi sono stati pessimi e credo che abbia voluto mandare un segnale usando me dopo la partita contro il Sassuolo". Eppure il rapporto era iniziato bene: "Ho ancora salvate sul cellulare alcune conversazioni divertenti dei primi tempi".