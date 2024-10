Dove vedere Genoa-Bologna

La partita tra Genoa e Bologna, valida per l'8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 19 ottobre alle ore 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Bologna

Il Genoa è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro il Bologna in Serie A (5V, 4N), l’unico successo degli emiliani nel periodo è arrivato il 21 maggio 2022 (1-0 al Ferraris). Grande equilibrio nelle ultime nove sfide al Ferraris tra Genoa e Bologna in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi; successo 2-0 del Grifone in quella più recente, lo scorso 24 maggio. Il Genoa ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato (1N), tra cui le tre più recenti; l’ultima volta che ha registrato quattro sconfitte di fila in Serie A risale al dicembre 2021, con Andriy Shevchenko allenatore.

Nell’anno solare 2024, solo la Juventus (14) ha pareggiato più partite del Bologna (12) nei maggiori cinque campionati europei. Più nel dettaglio, nessuna formazione ha pareggiato più partite in percentuale del Bologna in questa stagione nei Big-5 campionati europei: il 71%, al pari del Lens (5 su 7 entrambe). Il Bologna potrebbe pareggiare sei delle prime otto partite stagionali solo per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1989/90. Il Genoa è la squadra che ha subito più gol in questo campionato: 15, 12 dei quali nel secondo tempo (altro record negativo).