Arrivederci al 2024: Victor Osimhen, squalificato contro il Monza dopo il rosso dell'Olimpico, ha già salutato allenatore e compagni. La società ha concesso al centravanti un giorno di permesso per raggiungere la famiglia in Nigeria, prima di partire con la sua nazionale per il ritiro di Abu Dhabi in vista della Coppa d'Africa

Il 27 dicembre è stato l'ultimo giorno di Victor Osimhen a Castel Volturno in questo 2023. L'attaccante ha svolto l'allenamento coi compagni e, come comunicato dal Napoli, ha ottenuto un giorno di permesso per poter volare in Nigeria e raggiungere la famiglia prima della Coppa d'Africa. L'ex Lille è, infatti, squalificato (al pari di Politano) per il prossimo impegno dei campioni d'Italia contro il Monza (match in programma venerdì 29) e per la prima gara del 2024, il 7 gennaio contro il Torino, non sarebbe comunque potuto essere in campo. Osimhen, dopo la visita alla famiglia, andrà in ritiro con la sua Nigeria a inizio anno ad Abu Dhabi, con le "Super Eagles" che esordiranno in Coppa d'Africa il 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale.