Il 2023 che è stato, ma con ancora una importante partita da giocare, le prospettive per il 2024, il Genoa, le rotazioni e la compattezza del gruppo. Simone Inzaghi ha parlato al canale ufficiale del club: " È stato un 2023 ricco di soddisfazione, abbiamo vinto qualche trofeo e giocato una finale di Champions molto stimolante. È bello non dimenticare quello che abbiamo raggiunto - le sue parole -, ma abbiamo tanta ambizione e guardiamo all'anno nuovo con tantissimo entusiasmo: vogliamo fare tanta strada insieme ai nostri tifosi".

"Rotazioni? Devono essere ottima soluzione e mai un problema"

Ci saranno delle rotazioni nell'undici titolare? "Sì, perché anche domani avremo qualche assenza, ma le turnazioni devono essere un'ottima soluzione per noi e non devono diventare un problema - ha detto Inzaghi -. Lo sono già state in questi periodi con così tante partite ravvicinate. Dopo l'allenamento della vigilia vedremo quali giocatori riusciranno a tornare disponibili". Mentre sul tema attacco dice: "Siamo soddisfatti dei nostri numeri dopo queste diciassette partite. Ne mancano ancora ventuno e dovremo continuare a mantenere numeri importanti sia in fase offensiva, sia difensiva. Il segreto è la grandissima disponibilità che stanno dimostrando tutti i giocatori".