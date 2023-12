Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Continua l'emergenza infortuni in casa Milan: dopo il ko di Tomori, in aggiunta a quelli di Thiaw e Kalulu, Pioli pensa di nuovo alla soluzione Theo Hernandez centrale al fianco di Kjaer, con Florenzi terzino sinistro e Calabria a destra. Musah non ce la fa e proverà a recuperare per la Coppa Italia, mentre Jovic sarà convocato dopo la botta alla caviglia. Nel Sassuolo rientra Berardi. La gara è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e su NOW

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ