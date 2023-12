L'ad del Sassuolo Carnevali a Sky: "Speriamo di sorridere, sappiamo che giochiamo contro una formazione forte. Tutti dicono rimaneggiata, ma quella di oggi è molto competitiva. Dobbiamo fare il massimo per portare a casa punti. Decreto crescita? Chi ha preso questa decisione crede di aver fatto una cosa giusta, ma per le società ci sarà meno competitività, meno visibilità e meno denaro. Credo che non sia giusto parlare male del nostro calcio e del nostro sport come se non sapessimo fare questo mestiere, tutti dovremmo fare gruppo per sostenere questo sport straordinario. Non dobbiamo dimenticarci il settore giovanile, il settore femminle, le difficoltà e le opportunità di crescita"