Dybala dal 1'? Le probabili della 18^ giornata

Salutiamo il 2023 con un bel turno di campionato. Si parte con 4 gare il venerdì e per una volta l’Inter di Inzaghi giocherà prima della Juventus di Allegri che ospita la Roma con possibile recupero del grande ex Paulo Dybala. Come sempre sono tante le notizie di formazione tra acciacchi e periodi influenzali molto frequenti. In molti casi c’è da monitorare qualche big che potrebbe recuperare ed essere schierato dal primo minuto. Insomma gli interrogativi sono tanti