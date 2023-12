Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo l'1-1 di Marassi: "Sapevamo di affrontare una squadra in salute - ha detto -. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla se non l'occasione del pari, lì dovevamo difendere meglio perché poi il secondo tempo probabilmente sarebbe stato diverso. Le assenze? Non devono essere un alibi"

Il 2023 dell'Inter si chiude con un pareggio che vale il momentaneo +5 in classifica sulla Juve. Un 1-1 combattuto a Marassi contro il Genoa che lascia pochi rimpianti tra i nerazzurri, come sottolineato anche da Simone Inzaghi al termine dell'incontro. "Sapevamo che tipo di partita andavamo a incontrare - ha detto l'allenatore a Dazn -. Abbiamo trovato un Genoa che sta bene fisicamente e mentalmente, è stata una partita combattuta, giocata nel primo tempo discretamente da tutte e due le squadre, poi una volta raggiunto il vantaggio... Alla squadra non posso rimproverare nulla se non che, manca un minuto alla fine del primo tempo, sappiamo la forza del Genoa sulle palle inattive, e su quel corner dovevamo difendere meglio e non dare loro la possibilità di ritornare in partita perché il secondo tempo probabilmente sarebbe stato diverso. Ma i ragazzi hanno dato tutto in campo, è normale che volevamo vincere e non siamo contenti del pareggio. Manca una partita alla fine del girone e abbiamo un'ottima classifica, tutte le partite hanno delle insidie come questa sera. Nel secondo tempo abbiamo cercato di muovere la palla più velocemente rispetto al primo, abbiamo creato un'occasione clamorosa con Acerbi dove il portiere ha fatto una grandissima parata, poi abbiamo preso un paio di ripartenze dove abbiamo rimediato bene. Abbiamo trovato una squadra molto intensa che difendeva medio bassa, vanno evidenziati i meriti del Genoa che ha fatto un'ottima gara".