La premessa doverosa è che, nonostante il periodo sia quello giusto, il calciomercato in questo caso non c’entra. Perché la notizia che Lautaro Martinez sia stato avvistato a Madrid e giri per le strade in incognito per non farsi riconoscere, basterebbe di per sé per far pensare a una trattativa segreta o a un interesse magari del Real di Ancelotti, a cui farebbe sicuramente comodo il capocannoniere della Serie A. Ma le cose non stanno assolutamente così: il capitano dell’Inter è effettivamente in questi giorni nella capitale della Spagna, come documentato da video e foto postate dalla moglie Agustina Gandolfo. La signora Martinez ha anche commentato così il modo in cui ha abbigliato il marito -una felpona con cappuccio calato su quasi tutto il viso e occhiali scuri- per non farlo riconoscere da fan e non: “L’ho camuffato proprio bene”. Ma, appunto, il calciomercato non c’entra.