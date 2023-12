Leao, l'intervista esclusiva a Sky Sport: l'appuntamento

Alla fine sempre di uno contro uno si tratta. Rafael Leao è abituato a ricercarli, ad affrontarli. E ci si aspetta che ne esca sempre vincitore, da uno con la sua classe. Ecco spiegati i fischi di San Siro dopo la sua prova incolore contro il Sassuolo, fischi che non a caso Pioli ha definito “di stima” . Da lui i tifosi pretendono sempre la giocata straordinaria e quando diventa ordinario non lo riconoscono più. Probabilmente non si riconosce nemmeno lui, che ha deciso di rispondere salutando l’anno che sta finendo con un post “filosofico” su Instagram: "Sarò sempre io... contro me stesso” , ha scritto. E poi: “Grazie 2023, il 2024 sta arrivando per fare ancora di più” . Il tutto accompagnato da un video con il meglio delle sue magie .

Tre mesi senza reti in Serie A

Che quello visto ultimamente non sia il vero Leao è evidente. Tornato in campo il 13 dicembre (in Champions) dopo un mese di stop per la lesione al bicipite femorale, ha giocato 4 partite limitandosi a un assist (contro il Monza). Nessun gol: quello in campionato manca addirittura dal 23 settembre, più di tre mesi fa, che per un attaccante significano una vita. Dopo la rete decisiva al Verona (con la fascia di capitano al braccio) solo un’altra esultanza: in Champions contro il Psg (7 novembre). In campionato dieci giornate di fila senza segnare (escludendo ovviamente le 3 saltate per infortunio). E così il suo 2013 si chiuderà con 3 gol in 15 partite (oltre a 5 assist), in questa prima metà di campionato. Un anno fa, di questi tempi, salutava l’anno con 6 gol all’attivo. Ne segnerà altri 9 nella seconda metà della stagione 2022/23, iniziando bene fin dalla prima, il 4 gennaio 2023 contro la Salernitana. Nove e tre, 12 in tutto nell’anno solare 2023: un gol al mese…