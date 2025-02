Parma, Pecchia esonerato: decisivo ko con la Roma

Fabio Pecchia non è più l'allenatore del Parma. Dopo la sconfitta subita ieri dalla Roma il club ducale ha deciso di sollevarlo dall'incarico di allenatore nonostante un contratto da poco firmato fino al 2027. Il ko contro la squadra di Ranieri è stato il quarto consecutivo in campionato e il Parma al momento è al terz'ultimo posto in classifica con 20 punti, uno in meno dell'Empoli che a oggi sarebbe salvo. Pecchia era a Parma da due stagioni e mezzo e lo scorso anno aveva conquistato la promozione in serie A

