Dove vedere Genoa-Venezia

I numeri di Genoa e Venezia

Dopo il successo per 2-0 nel match d’andata dello scorso 21 settembre, il Venezia potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Genoa per la prima volta in Serie A; in generale solo tra il 1943 e il 1946 i lagunari hanno ottenuto due successi di fila contro il Grifone nel massimo campionato. Il Venezia è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Genoa in Serie A (1V, 3N), dopo che aveva perso tre delle quattro precedenti gare contro i liguri nel torneo (1V); l’ultima vittoria del Grifone contro i lagunari in Serie A risale infatti al 30 settembre 1962 (2-0 al Ferraris). Tra le squadre affrontate almeno in cinque gare casalinghe in Serie A il Venezia è quella contro cui il Genoa vanta la più alta percentuale di vittorie (88% - sette vittorie in otto sfide interne). In generale, tra le formazioni contro cui il Grifone non ha mai perso in partite casalinghe in Serie A contro nessuna ha disputato più sfide che contro i lagunari: otto, al pari del Lecce. Dopo una striscia di 10 gare al Ferraris senza successi in campionato (6N, 4P), il Genoa ha vinto le due partite casalinghe più recenti senza subire gol; il Grifone potrebbe vincere tre match interni di fila senza concedere gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2010 con Gian Piero Gasperini in panchina. Nelle ultime nove partite di campionato il Genoa non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila (3V, 3N, 3P): pareggio 1-1 in quella più recente contro il Torino. Il Venezia è l’unica squadra che non ha ancora vinto in trasferta in questo campionato (4N, 8P); i lagunari sono infatti la formazione che ha guadagnato meno punti fuori casa (quattro) e subito più reti in esterna (24) nella Serie A 2024/25. Il Venezia ha subito gol in tutte le ultime 19 partite di campionato, striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente in Serie A; l’ultimo clean sheet dei lagunari nella competizione risale proprio al match d’andata contro il Genoa (2-0, lo scorso 21 settembre).