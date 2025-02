Simonelli: "Sono favorevole al Var a chiamata"

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, parla delle possibili novità che potrebbero riguardare il Var: "Tutte le tecnologie che riescono a migliorare la trasparenza sono le benvenute nel calcio. Sono favorevole al Var a chiamata, sarebbe a mio avviso un'evoluzione positiva, darebbe anche responsabilità alle squadre". Sul problema degli stadi in Italia: "Il ministro Abodi la pensa come me, c'è la necessità di avere un commissario unico per snellire i lavori e le procedure" GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A

"Credo che il giudizio sul Var non possa che essere positivo. Tutte le tecnologie che riescono a migliorare la trasparenza sono le benvenute nel mondo del calcio. Come tutte le tecnologie vanno adattate con il pensiero del mondo". Lo dice Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Favorevole al Var a chiamata? "Assolutamente sì. Da appassionato di tennis, il fatto di poter chiamare in caso di dubbio sarebbe a mio avviso un'evoluzione positiva. Darebbe anche responsabilità alle squadre. Sono favorevole. Non abbiamo avuto modo di confrontarci in assemblea su questo tema, ma penso che molti presidenti e allenatori la pensino come me. Ci stiamo rendendo conto che in alcuni casi il Var non funziona bene: nell'episodio dell'espulsione di Tomori in Empoli-Milan c'era un bug nel sistema del Var. Ma questo non dipende da noi, dipende dall'Ifab e dal suo protocollo. So che il primo marzo ci sarà una riunione per rivedere i protocolli del Var. Mi auguro che, come ogni anno, l'esperienza e gli errori che capitano in campo siano poi prodromici a migliorare le cose".

"I nostri stadi hanno un'anzianità media di 66 anni" Simonelli ha affrontato anche il problema degli stadi in Italia: "Dobbiamo riuscire a risolvere questo problema. Il ministro Abodi la pensa come me, c'è la necessità di avere un commissario unico per snellire i lavori e le procedure. Mi auguro che entro la fine di febbraio possa essere nominato il commissario per gli stadi, sarebbe utile per svecchiare il panorama. Abbiamo degli stadi che hanno un'anzianità media di 66 anni. E 66 anni fa il calcio era molto diverso rispetto a oggi, gli spettatori hanno altre esigenze. Questo è il primo punto su cui dobbiamo lavorare per dare ai tifosi un ambiente confortevole". Sull’intasamento del calendario: "Questo è il vero problema del calcio: per le squadre, per gli allenatori, per i giocatori. Però è una cosa che non dipende dalla Lega Calcio italiana. Non possiamo far niente per ridurre il numero di partite".