Supercoppa Milan-Inter, le probabili formazioni

Mercoledì 18 gennaio a Riad, in Arabia Saudita, in palio il primo trofeo stagionale. A contenderselo i campioni d’Italia del Milan e l’Inter che ha vinto l’ultima edizione della Coppa Italia. Rispetto all’ultima gara a Lecce, Pioli ritrova Tonali, che in campionato era squalificato. Inzaghi senza Brozovic, ma ritrova titolare Barella e ha due dubbi. Ecco le probabili formazioni del derby di Supercoppa