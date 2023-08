Tutti gli stadi della Serie A 2023-2024

Con l'avvicinarsi del via al campionato, andiamo alla scoperta delle "case" delle 20 squadre. Tornano in Serie A l'Unipol Domus di Cagliari e lo Stirpe di Frosinone, seconda stagione consecutiva nel massimo campionato per il "Brianteo" di Monza. Resta in A il Ferraris di Genova, grazie alla risalita del Genoa nell'anno della retrocessione della Sampdoria