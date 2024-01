Una giornata a Mazzarri e Palladino dopo Napoli-Monza e 4 giocatori fermati per un turno: Maric (Monza), Cacace (Empoli), Locatelli (Juventus) e Ferguson (Bologna). Multa alla Roma per cori e lancio di seggiolini durante la gara all'Allianz Stadium di Torino

Ci sono quattro squalificati in Serie A dopo le partite della 18^ giornata. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha infatti comminato una giornata di stop a Mirko Maric del Monza, espulso contro il Napoli per avere "al 50' del secondo tempo, dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale e lanciato un pallone sul terreno di giuoco al fine di ritardare la ripresa della gara". Gli altri calciatori che salteranno la prossima partita erano in diffida e nel corso dell'ultimo turno hanno ricevuto un altro cartellino giallo. Sono Liberato Cacace dell'Empoli, Lewis Ferguson del Bologna e Manuel Locatelli della Juventus. Il giudice sportivo ha inoltre fermato per un turno gli allenatori di Monza e Napoli, Raffaele Palladino (per lui anche un'ammenda di 5.000 euro) e Walter Mazzarri, e il vice di Italiano alla Fiorentina Daniel Niccolini.