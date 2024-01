Dove vedere Inter-Verona

La partita tra Inter e Verona , valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 6 gennaio alle 12.30 in diretta sull’ app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Verona

L’Inter ha ottenuto tre successi di fila senza subire gol nelle ultime tre partite di Serie A contro il Verona e nella competizione solamente due volte ha ottenuto più clean sheet di fila: cinque tra il 1988 e il 1991 (3 vittorie, 2 pareggi) e cinque tra il 1977 e il 1979 (1 vittoria, 4 pareggi). Inter-Verona (21 vittorie, 11 pareggi) è la seconda partita, insieme a Milan-Verona (19 vittorie, 13 pareggi), disputata più volte in Serie A senza nemmeno una sconfitta per la squadra di casa (32); la prima è Juventus-Verona (33 - 28 vittorie, 5 pareggi). L’Inter è la squadra che ha vinto più partite in Serie A nel 2023 (27); nei maggiori cinque campionati europei l’unica squadra che ha fatto meglio nel periodo è stata il Manchester City (29 successi). L’Inter ha vinto 39 partite considerando tutte le competizioni nel 2023 e per i nerazzurri questo è stato il miglior risultato dal 2005, quando ottennero 40 successi, proprio record assoluto in un singolo anno solare. L’Inter ha vinto le ultime quattro gare casalinghe in campionato senza subire gol, i nerazzurri potrebbero ottenere cinque successi interni mantenendo sempre la porta inviolata in Serie A per la prima volta dal periodo tra il settembre e il dicembre 2018 (sei in quel caso con Luciano Spalletti alla guida). Tra le squadre che hanno partecipato sia alla Serie A 2022/23 che a questo campionato, il Verona è quella che ha segnato meno: 46 gol, di cui 15 in questo campionato, più solamente dell’Empoli (10) - spareggio salvezza stagione 2022/23 escluso. Il Verona è rimasto a secco di gol in cinque delle ultime sette trasferte di campionato, dopo che aveva segnato in tutte le precedenti sei gare fuori casa in Serie A. Da una parte solo l’Atalanta (zero) ha realizzato meno reti dal dischetto rispetto al Verona (una) in questo campionato, dall’altra l’Inter è la squadra che ha segnato di più dagli 11 metri (sette reti nella Serie A 2023/24) – i nerazzurri trasformano in media un rigore ogni 232 minuti, dal 2004/05 solo il Milan 2020/21 e la Lazio 2019/20 (entrambe uno ogni 228) hanno mantenuto una maggiore frequenza.