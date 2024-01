Pioli ha a disposizione Gabbia ma dovrebbe essere ancora Theo a partire dal 1’ al centro della difesa con Florenzi sulla sinistra. Adli a centrocampo accanto a Reijnders, con Musah pronto al rientro in campo dalla panchina. Per l’Empoli possibile ritorno dal 1’ per Baldanzi

CALCIOMERCATO LE NEWS DI OGGI