Sabato 22 febbraio il Torino ospita il Milan alle 18. Conceicao deve fare a meno di Walker, al suo posto giocherò Jimenez sulla destra. Theo Hernandez confermato a sinistra. Joao Felix dovrebbe giocare titolare nonostante un piccolo problema fisico nei giorni scorsi. Vanoli ritrova Ricci in mediana: giocherà insieme a Casadei. In attacco Sanabria è in vantaggio su Adams

