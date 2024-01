Dove vedere Empoli-Milan

I numeri di Empoli e Milan

L’Empoli ha pareggiato nove dei 30 precedenti contro il Milan in Serie A (3 vittorie, 18 sconfitte) e solo contro due squadre ha diviso più volte la posta in palio nel massimo campionato: Udinese (10) e Torino (11). Il Milan è sia la squadra che ha segnato più gol fuori casa contro l’Empoli in Serie A (29 reti) che quella che ha giocato più incontri senza mai perdere in casa dei toscani nella competizione (15 - 8 vittorie, 7 pareggi). L’Empoli è la formazione che ha sia guadagnato meno punti in partite casalinghe in questo campionato (cinque) sia quella che ha segnato meno gol in gare interne (cinque). Nei maggiori cinque campionati europei, nel 2023, solo l’Almería (24) ha perso più partite dell’Empoli (20) – in particolare i toscani solamente in un altro anno solare avevano perso così tante gare di Serie A (20 nel 2016). L’Empoli è la squadra che ha mancato l’appuntamento con il gol in più partite diverse in Serie A nell’anno solare 2023 (18) e solamente nel 2016 ha fatto peggio nella competizione (21 gare senza reti). Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), dopo una serie di quattro partite senza successo in campionato (2 parggi, 2 sconfitte) – i rossoneri, inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di campionato, tante clean sheet quante nelle precedenti otto. Il Milan non vince da quattro trasferte di campionato (3 pareggi, 1 sconfitta) e non fa peggio da una serie di sei gare esterne senza successi, registrata nel 2017 con Vincenzo Montella in panchina (4 pareggi, 2 sconfitte). Il 20% dei gol realizzato dall’Empoli in questo campionato sono arrivati grazie ad autoreti (2/10, incluso il più recente di Hamza Rafia; in una singola stagione in Serie A nessuna squadra ha avuto una percentuale così alta.