Dove vedere Torino Napoli

La partita tra Torino e Napoli valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 7 gennaio alle 15.00 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Napoli

Il Torino ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A disputate contro il Napoli, realizzando un solo gol; per i granata si tratta della striscia aperta di sconfitte consecutive più lunga contro una singola avversaria nella competizione. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime quattro trasferte contro il Torino in Serie A; nella loro storia nella competizione i partenopei hanno collezionato più clean sheet esterni consecutivi solo in quattro occasioni (cinque contro Cagliari, Cesena e Lazio, sette contro la Roma). Dopo una serie di due vittorie e due pareggi, il Torino ha perso la partita più recente in Serie A (contro la Fiorentina); in questo campionato, a ottobre, ha già subito due sconfitte di fila (contro Juventus e Inter). Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (1N), tanti successi quanti nelle precedenti 17 gare interne nella competizione (8N, 6P). Il Napoli ha raccolto 28 punti in questo campionato; dal suo ritorno in Serie A (dal 2007/08), soltanto due volte in 16 stagioni precedenti del massimo torneo i partenopei ne avevano guadagnati meno dopo 18 gare stagionali (24 nel 2019/20 e 23 nel 2007/08, in entrambi i casi non vinse la 19ª). Il Napoli ha perso le ultime due trasferte di Serie A, tante sconfitte quante nelle precedenti 28 gare esterne nella competizione (21V, 5N) – i partenopei non subiscono tre sconfitte consecutive fuori casa da febbraio 2021. Il Torino è, insieme all’Inter, una delle uniche due squadre a non aver ancora subito un gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato; in generale i granata hanno concesso quattro reti nelle prime frazioni, solamente i nerazzurri (tre) hanno fatto meglio nella Serie A 2023/24.