Roma-Atalanta, o meglio Argentina-Olanda. La partita dell'Olimpico tra giallorossi e bergamaschi ha visto, tra le sue tante pieghe, anche quella di uno strascico del polemico quarto di finale del Mondiale in Qatar, uno degli scontri più accesi di tutto il torneo iridato del 2022 (18 cartellini gialli, record per un Mondiale, un rosso a Dumfries e diverse risse in campo). Dybala e Paredes da una parte, Koopmeiners e De Roon dall'altra. Ma se nessuno dei quattro si è risparmiato dal punto di vista agonistico i protagonisti assoluti dello scontro sono stati il numero 21 giallorosso e il 7 nerazzurro, non solo per i gol che hanno deciso la partita, ma anche per una lite quasi da parchetto e alla fine per fortuna senza reali conseguenze che li ha visti coinvolti in occasione del pareggio dell'argentino su rigore.