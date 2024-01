Il terzino rossonero è stato sottoposto a una risonanza magnetica dopo che aveva chiesto il cambio al 35' della partita contro l'Empoli. L'esame ha mostrato un quadro di sovraccarico in regione adduttoria sinistra, nessuna lesione muscolare. Salta l'Atalanta in Coppa Italia e torna per il campionato

Nessuna lesione muscolare per Alessandro Florenzi. Il terzino rossonero, infatti, si era fermato nel corso del primo tempo di Empoli-Milan, match valido per la 19esima giornata di campionato. Schierato a sinistra da Stefano Pioli ha avvertito una fitta all'adduttore intorno alla mezz’ora di gioco e ha immediatamente chiesto il cambio (effettuato a scopo precauzionale), tanto che al suo posto è entrato Alejandro Jimenez. Nella giornata di oggi, è stato sottoposto agli accertamenti del caso, come si legge nella nota ufficiale del Milan: "La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Alessandro Florenzi ha mostrato un quadro di sovraccarico in regione adduttoria sinistra. Nessuna lesione muscolare". Salta l'Atalanta in Coppa Italia e torna per il campionato.