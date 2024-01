"Il gol di Frattesi in Inter-Verona andava annullato? Assolutamente sì". A dirlo è uno dei componenti della Commissione Arbitri Nazionale Andrea Gervasoni , che ha parlato a DAZN del caso arbitrale più discusso del weekend, quello del contatto tra Bastoni e Duda nell'azione del gol partita di Frattesi in Inter-Verona. "Lo analizzeremo con calma per capire il mancato intervento - ha proseguito Gervasoni -, abbiamo già ascoltato le conversazioni, dovremo parlare con calma col Var Nasca per capire se ha valutato l'intervento di Bastoni equiparandolo a un body check, mentre è lui che va intenzionalmente a colpire col corpo l'avversario. Errore più vistoso della stagione? Non è corretto dare un peso alla gravità dei vari episodi, quando ci sono episodi complicati dobbiamo stringere i denti, abbassare la testa e lavorare di più. È l'unica via che conosciamo. Le altre decisioni contestate della partita di Inter-Verona le riteniamo decisioni corrette".

Attraverso la lente dello Sky Sport Tech rivediamo il contatto falloso di Bastoni su Duda in Inter-Verona, su cui né l'arbitro Fabbri, né il Var Nasca sono intervenuti. A quanto filtra, anche per il designatore arbitrale Rocchi il gol era da annullare (tanto più che Bastoni partecipa attivamente all'azione del 2-1) con cartellino giallo all'interista per comportamento antisportivo (più un colpo con l'avambraccio che una reale gomitata) LA RABBIA DEL VERONA

"Parte emozionale importante per tutti"

"Nasca? Ogni atleta per dare il meglio deve essere in una situazione di tranquillità, possibile qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti, per vedere come reagisce". Sugli errori Gervasoni aggiunge: "Ogni caso fa storia a sé, riteniamo che la parte emozionale sia una componente molto importante, la pressione è tanta e gli episodi sono complicati. Incide sulla revisione. E si migliora su questo aspetto solo col lavoro".