Un girone da dimenticare per il Napoli che ha collezionato 22 punti in meno rispetto a un anno fa, con la media di 1.47 a partita. Quello della squadra di Mazzarri è il secondo peggior rendimento di sempre per una squadra campione in carica nel girone d'andata nell'era dei tre punti a partita

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITA'