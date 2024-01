Sanchez e Arnautovic, serve un'inversione a U

L’arrivo di Buchanan, che in questi giorni completerà i documenti necessari per mettersi a disposizione per la trasferta di Monza, arricchisce una fascia destra che per qualche settimana era rimasta sguarnita in un'Inter che però a livello di risultati non ne ha risentito. Anzi Inzaghi ha potuto sfruttare la rosa, valorizzare un giocatore come Bisseck ad esempio e quando si è voltato verso la panchina spesso ha trovato le soluzioni soprattutto se il riferimento è a un giocatore come Davide Frattesi. Ha ricevuto meno invece da chi doveva avvicendarsi o sostituire due giocatori come Lautaro Martinez o Thuram. In un centrocampo in cui i tre della mediana stanno rendendo al massimo ed è difficile potervi rinunciare avendo sempre inciso nell’ultimo mese almeno con un gol o un assist, proprio l’ex giocatore del Sassuolo vorrebbe trovare piu spazio. Finora tra campionato e Champions Frattesi ha giocato 733 minuti. Ha fatto 3 gol e 1 assist. Tra questi quello significativo nel derby (il primo con la maglia dell’inter in A) e la rete decisiva con il Verona.