Atalanta, nel test a Zingonia si rivede El Bilal

L'Atalanta - dopo aver conquistato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, con la vittoria a San Siro contro il Milan - si è ritrovata a Zingonia per preparare la sfida di campionato contro il Frosinone in programma lunedì. La squadra di Gasperini ha giocato un test amichevole (disputato da chi non ha giocato più di un'ora con i rossoneri) contro la Real Calepina, vinto 11-0. La notizia del giorno è il ritorno in campo di El Bilal Touré, infortunatosi prima dell'inizio del campionato. Prima dell'esordio in Serie A si era procurato la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro (una ricaduta del problema fisica che aveva avuto quando giocava in Liga). L'attaccante del Mali ha anche realizzato due reti (un appoggio in porta da due metri e un colpo di testa), pur avendo l'indicazione di non tirare verso la porta. L'ex Almeria punta al rientro tra i convocati per la sfida contro l'Udinese del 27 gennaio. Doppiette anche per Scamacca e Zappacosta. De Roon, dopo il trauma cranico riportato nello scontro con Gabbia, avverte ancora un po' di dolore e dovrebbe tornare in gruppo venerdì. Terapie invece per Hateboer.

Il tabellino dell'amichevole

ATALANTA-REAL CALEPINA 11-0

7' e 40' Scamacca, 25' e 37' Zappacosta, 29' Zortea, 58' e 59' Adopo, 63' e 67' El Bilal Touré, 73' Muriel, 79' Bakker

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Hien, Palomino; Zappacosta, Adopo, Mendicino, Bakker; Zortea, Scamacca, Muriel. All. Gasperini