Serie A

Dybala salta il Milan dopo il problema muscolare accusato durante il derby di Coppa Italia: entro 48 ore farà esami strumentali per capire meglio l'entità del problema. IN questa gallery infortunati, squalificati e giocatori in dubbio squadra per squadra, in vista della prossima giornata di campionato CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE